Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  69565 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  79776 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131817 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
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19 марта 2024, 11:51  •  127403 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125075 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
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18 марта 2024, 18:47  •  237250 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142915 просмотра

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15 марта 2024, 12:36  •  356364 просмотра

Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня

По словам советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, администрация Байдена пока не готова объявить о поставках Украине ракет ПТРК ATACMS, но продолжит усилия по оказанию военной поддержки.

Война •   •  4346 просмотра
Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

россия разворачивает мощную кампанию по дискредитации высшего военного и политического руководства Украины на 3-4 месяца, связанную с темой выборов в Украине.

Война •   •  7785 просмотра
В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

Россиянин, бежавший из страны после получения повестки о мобилизации, впервые получил убежище во Франции, что создает прецедент для будущих случаев, связанных с бегством от военных конфликтов.

Война •   •  8305 просмотра
Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

В пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе восстановлено движение в обоих направлениях после того, как ранее польские протестующие заблокировали движение всех транспортных средств.

Экономика •   •  10318 просмотра
На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 8

В результате российского ракетного удара по Харькову погибли 5 человек, 8 получили ранения, еще до 10 могут оказаться под завалами.

Общество •   •  11420 просмотра
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 8

В Киеве пылает дом в Шевченковском районе, есть пострадавший

В жилом доме в Киеве произошел пожар, который охватил два верхних этажа и крышу, предварительно пострадал один человек.

Киев •   •  10060 просмотра
В Киеве пылает дом в Шевченковском районе, есть пострадавший

Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus

Немецкая прокуратура начала расследование по факту утечки разговора между немецкими офицерами, которые обсуждали поставки оружия, в том числе ракет Taurus, в Украину.

Война •   •  12545 просмотра
Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против двух российских физических и юридических лиц за проведение злонамеренной дезинформационной кампании, направленной на Латинскую Америку, выдавая себя за легитимные СМИ и используя фейковые аккаунты в социальных сетях для распространения антиукраинской пропаганды.

Война •   •  14682 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд "МХП-Громаді" выделил более 70 миллионов гривен на поддержку культурных проектов, ориентированных на ценности, патриотизм и единство.

Общество •   •  12384 просмотра
Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны

Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания может вскоре передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4, но поскольку машины находят на консервации для их предварительного ремонта требуется время.

Война •   •  16181 просмотра
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ