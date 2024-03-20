Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня

Администрация президента США Джо Байдена пока не готова объявить о поставках ракет ATACMS, но продолжит усилия для поддержки Украины. Об этом в Киеве 20 марта на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Относительно ATACMS я, возможно, разочарую вас, но скажу, что мне не о чем объявить сегодня. Когда мы сможем чем-то поделиться, то мы это сделаем. Но я скажу, что у нас были очень конструктивные обсуждения нашей военной поддержки и необходимых возможностей, которые сделают поддержку эффективной. Я уверен, мы успешно выполним план А. Мы получим двухпартийную поддержку для пакета помощи для Украины. Поэтому, я не думаю, что нам сегодня нужно говорить о плане Б", - сказал представитель администрации США.

Джейк Салливан не указал, когда США смогут объявить о продолжении военной поддержки Украины.

"Я не буду делать заявлений, когда процесс завершится, но мы работаем над тем, чтобы это сделать так быстро, как только возможно. Президент Байден работает над этим каждый день, чтобы протолкнуть этот пакет в Палате (представителей Конгресса США), но я не могу сделать конкретных предсказаний", - подчеркнул советник президента США по национальной безопасности.

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