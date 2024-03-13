Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью почти 300 километров - WSJ

Американский Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью около 290 километров. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Ранее представители Пентагона настаивали на том, что Вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.

Однако сейчас американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile.

В то же время в издание заявили, что неизвестно одобрит ли передачу ATACMS большей дальности, чем Украина уже получала, президент США Джо Байден.

Напомним

Во вторник, 12 марта, Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование.

В Конгрессе начали сбор подписей за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера