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Італія, ймовірно, направить в Україну другу систему SAMP/T – ЗМІ

Італія, ймовірно, направить в Україну другу систему SAMP/T – ЗМІ

Київ • УНН

 • 27941 перегляди

Італія, ймовірно, відправить Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T слідом за першою, оскільки Україна продовжує вимагати додаткової допомоги в області протиповітряної оборони на тлі атак росії на її інфраструктуру.

Італія, ймовірно, надішле Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T. Про це повідомляє Reuters з посиланням джерело, передає УНН.

Зазначається, що Рим і Париж спільно поставили першу систему в 2023 році, але в останні місяці Україна неодноразово закликала партнерів надати більше допомоги з протиповітряної оборони, оскільки вона стикається зі зростаючим шквалом атак на міста та енергетичну інфраструктуру.

Reuters з посиланням на джерело повідомляє, що Італія готується відправити систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії.

Однак джерело не назвало терміни доставки.

Як нагадує Reuters, з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки уряду президента Володимира Зеленського.

"Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакету, який може бути затверджений найближчим часом", - додало джерело.

Доповнення

30 травня Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував багато комунікації з партнерами щодо постачання Україні нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів.

Також Зеленський повідомляв, що Україна та Іспанія домовилися про посилення ППО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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