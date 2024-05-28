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Від Іспанії буде додаткова ППО – Зеленський

Від Іспанії буде додаткова ППО – Зеленський

Київ • УНН

 • 97613 перегляди

Президент Володимир Зеленський розповів, що Київ та Мадрид домовились про посилення протиповітряної оборони України.

Україна та Іспанія домовилися про посилення ППО. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, передає кореспондент УНН.

Що стосується цих угод…Зараз ППО. Серед цих угод є домовленість з країнами у яких є протиповітряні системи. Що стосується, наприклад Іспанії там я б звернув на це увагу. У нас дійсно були відповідні домовленості і буде додаткова ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу зараз говорити про деякі деталі поки ці системи не прийшли

- розповів Зеленський.  

Доповнення

Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги вже у цьому році та 5 млрд євро протягом наступних трьох років.

Раніше в понеділок газета El Pais повідомила, що Іспанія зобов’язується надіслати Україні десяток зенітних ракет Patriot американського виробництва, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також іншу зброю іспанського виробництва, наприклад засоби для боротьби з безпілотниками і боєприпаси.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
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