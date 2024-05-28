От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Украина и Испания договорились об усилении ПВО. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает корреспондент УНН.

Что касается этих соглашений... Сейчас ПВО. Среди этих соглашений есть договоренность со странами у которых есть противовоздушные системы. Что касается, например Испании там я бы обратил на это внимание. У нас действительно были соответствующие договоренности и будет дополнительная ПВО по конкретным системам и конкретно ракет. Я просто не хочу сейчас говорить о некоторых деталях пока эти системы не пришли - рассказал Зеленский.

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Украина и Испания подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи уже в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

Ранее в понедельник газета El Pais сообщила, что Испания обязуется прислать Украине десяток зенитных ракет Patriot американского производства, 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое оружие испанского производства, например средства для борьбы с беспилотниками и боеприпасы.