ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 16:54  •  223 просмотра

Read in English

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.

Украина и Испания договорились об усилении ПВО. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает корреспондент УНН.

Что касается этих соглашений... Сейчас ПВО. Среди этих соглашений есть договоренность со странами у которых есть противовоздушные системы. Что касается, например Испании там я бы обратил на это внимание. У нас действительно были соответствующие договоренности и будет дополнительная ПВО по конкретным системам и конкретно ракет. Я просто не хочу сейчас говорить о некоторых деталях пока эти системы не пришли

- рассказал Зеленский.  

Дополнение

Украина и Испания подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи уже в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

Ранее в понедельник газета El Pais сообщила, что Испания обязуется прислать Украине десяток зенитных ракет Patriot американского производства, 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое оружие испанского производства, например средства для борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
el-paisЭль-Паис
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
leopard-2Леопард 2
ispaniyaИспания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  75796 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  79709 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  89453 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  81680 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  69745 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  72773 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  92854 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109501 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
27 мая 2024, 15:24  •  159374 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107322 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Новости по теме
От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

  •  223 просмотра
Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

  •  1257 просмотра
Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

  •  1181 просмотра
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

  •  4086 просмотра
Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

  •  4671 просмотра
"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

  •  4212 просмотра
Взрыв слышали в Харькове - СМИ

Взрыв слышали в Харькове - СМИ

  •  5998 просмотра
Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

  •  5799 просмотра
Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров

Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров

  •  7411 просмотра
Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6

Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6

  •  7832 просмотра

Популярные

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

  •  29273 просмотра
Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

  •  102608 просмотра
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

  •  106555 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  124981 просмотра
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

  •  63735 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  124981 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  126496 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  159374 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  163843 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  160113 просмотра

От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  223 просмотра
От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Украина решительно осуждает попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник, что нарушает международное право и резолюции ООН, и призывает усилить давление на Пхеньян для обеспечения стабильности и безопасности.

Война •   •  1257 просмотра
Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

По сообщениям, военная колонна загорелась на объездной дороге в белгородской области России, вероятно, из-за атаки украинского беспилотника.

Новости Мира •   •  1181 просмотра
Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Как сообщил Президент Украины, документ фиксирует общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора.

Война •   •  4086 просмотра
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, чтобы обсудить реализацию артиллерийской инициативы, усиление давления на Россию через санкции и конфискацию ее замороженных активов.

Война •   •  4671 просмотра
Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Еврокомиссия повторила позицию ЕС, согласно которой принятый в Грузии закон об "иноагентах" "противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза".

Новости Мира •   •  4212 просмотра
"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Взрыв слышали в Харькове - СМИ

В Харькове прогремел взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  5998 просмотра
Взрыв слышали в Харькове - СМИ

Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

Иран накопил 142,1 килограмма 60% обогащенного урана, чего достаточно для нескольких ядерных боеголовок, но США призывают союзников не усиливать давление на Тегеран.

Новости Мира •   •  5799 просмотра
Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров

По словам министра обороны, россия готовится открыть новый фронт на севере, разворачивая больше войск и техники, имея целью использовать всю свою живую силу и огневую мощь против Украины.

Война •   •  7411 просмотра
Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров

Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6

В результате российского авиаудара в Алексеево-Дружковке Донецкой области были ранены шесть человек, в том числе мать и ее четырехлетний сын, а также повреждены десятки домохозяйств, церковь и четыре автомобиля.

Война •   •  7832 просмотра
Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6