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Італія відправить другу систему ППО SAMP/T в Україну для захисту від російських ракетних атак - МЗС Італії

Італія відправить другу систему ППО SAMP/T в Україну для захисту від російських ракетних атак - МЗС Італії

Київ • УНН

 • 101670 перегляди

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що країна надасть Україні другу систему ППО SAMP/T.

Представник МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що країна передасть Україні другу систему ППО SAMP/T. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У понеділок під час інтерв'ю державному мовнику Rai міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія відправить другу систему протиповітряної оборони SAMP/T в Україну.

Нагадаємо

Система SAMP/T, відома також під назвою MAMBA, є спільною розробкою Франції та Італії. Це високотехнологічна батарея, яка здатна відстежувати десятки цілей одночасно та перехоплювати до 10 цілей одночасно. Важливо відзначити, що SAMP/T є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

Італія, ймовірно, направить в Україну другу систему SAMP/T – ЗМІ03.06.24, 19:58 • 27941 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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