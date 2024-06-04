Враг сейчас самый активный на Покровском направлении, там продолжаются 14 боев - Генштаб

На фронте сегодня произошло уже 42 боевых столкновения, на Покровском направлении самая высокая интенсивность атак врага - там продолжаются 14 боестолкновений. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 13 часов 4 июня, пишет УНН.

С начала суток произошло 42 боевых столкновения. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия российских захватчиков, уничтожают пехоту и технику - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Купянском направлении с начала суток украинскими войсками отбиты три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. По данным Генштаба, ситуация там контролируемая.

На Северском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм вблизи Белогоровки.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Клещиевки и Калиновки. Обе попытки не увенчались успехом. Еще одно боестолкновение продолжается в районе Андреевки. Подразделения Сил обороны контролируют обстановку.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий здесь увеличилось до 25 С начала дня. бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, прогресса, Калинового, Новопокровского.

11 атак наши воины отбили, еще 14 - продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая - заявили в Генштабе.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили одно штурмовое действие возле Красногоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Времовском направлении враг трижды атаковал возле Старомайорского, Константиновки и Золотой Нивы. успеха не имел. Потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении российские войска пытались потеснить наши подразделения в районе работы ного. Потерпели неудачу и отошли.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи крынок. Атаки отбиты. ситуация контролируемая.

Наконец, обстановка без особых изменений, добавили в Генштабе.

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