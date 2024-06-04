Ворог наразі найактивніший на Покровському напрямку, там тривають 14 боїв - Генштаб

ukenru
10:47 • 26792 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 43506 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45934 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61928 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76546 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114538 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137730 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139780 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246718 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171320 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54918 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 39168 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 20041 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42333 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30525 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246718 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365018 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379894 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295033 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62126 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78644 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89847 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171746 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174318 перегляди
Актуальне
Ворог наразі найактивніший на Покровському напрямку, там тривають 14 боїв - Генштаб

Ворог наразі найактивніший на Покровському напрямку, там тривають 14 боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 16859 перегляди

Українські війська відбили численні атаки противника на декількох фронтах, причому на Покровському напрямку спостерігалася найвища інтенсивність атак ворога

На фронті сьогодні сталося вже 42 бойових зіткнення, на Покровському напрямку  найвища інтенсивність атак ворога - там тривають 14 боєзіткнень.  Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 13 годину 4 червня, пише УНН.

З початку доби відбулося 42 бойових зіткнення. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії російських загарбників, знищують піхоту та техніку

- повідомили у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Куп’янському напрямку з початку доби українськими військами відбито три атаки  в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення триває поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. За даними Генштабу, ситуація там контрольована.  

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки.  

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки та Калинівки. Обидві спроби були невдалими. Ще одне боєзіткнення триває в районі Андріївки. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку. 

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога.  Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 25. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Калинового, Новопокровського. 

11 атак наші воїни відбили, ще 14 - тривають. Ситуація напружена, але контрольована

- заявили у Генштабі.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили одну штурмову дію біля Красногорівки, ще одне боєзіткнення триває. 

На Времівському напрямку ворог тричі атакував біля Старомайорського, Костянтинівки та Золотої Ниви.  Успіху не мав. Втрат позицій не допущено. 

На Оріхівському напрямку російські війська намагалися потіснити наші підрозділи в районі Роботиного. Зазнали невдачі та відійшли.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито.  Ситуація контрольована.  

На решті напрямків обстановка без особливих змін, додали у Генштабі. 

За добу рф втратила 1290 військовослужбовців 04.06.24, 07:38 • 22260 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kramatorskКраматорськ
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83