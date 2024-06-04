Ворог наразі найактивніший на Покровському напрямку, там тривають 14 боїв - Генштаб

На фронті сьогодні сталося вже 42 бойових зіткнення, на Покровському напрямку найвища інтенсивність атак ворога - там тривають 14 боєзіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 13 годину 4 червня, пише УНН.

З початку доби відбулося 42 бойових зіткнення. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії російських загарбників, знищують піхоту та техніку - повідомили у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Куп’янському напрямку з початку доби українськими військами відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення триває поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. За даними Генштабу, ситуація там контрольована.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки.

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки та Калинівки. Обидві спроби були невдалими. Ще одне боєзіткнення триває в районі Андріївки. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 25. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Калинового, Новопокровського.

11 атак наші воїни відбили, ще 14 - тривають. Ситуація напружена, але контрольована - заявили у Генштабі.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили одну штурмову дію біля Красногорівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку ворог тричі атакував біля Старомайорського, Костянтинівки та Золотої Ниви. Успіху не мав. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку російські війська намагалися потіснити наші підрозділи в районі Роботиного. Зазнали невдачі та відійшли.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка без особливих змін, додали у Генштабі.

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