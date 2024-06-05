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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество боев выросло более чем вдвое: наибольшая активность противника фиксируется на Покровском направлении

Количество боев выросло более чем вдвое: наибольшая активность противника фиксируется на Покровском направлении

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 12:29  •  6166 просмотра

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Согласно обновленной информации Генерального штаба, украинские войска мужественно сдерживают натиск российских захватчиков, сообщается об интенсивных боях на Покровском направлении, в Харьковской области и других районах.

В Генеральном штабе заявили, что по состоянию на 14:00 наибольшая активность противника фиксировалась на Покровском направлении и в Харьковской области, но украинские военные сдерживают натиск оккупантов, передает УНН.

Враг продолжает наступательные действия - на это время произошло 54 боевых столкновения. Наибольшая активность противника - на Покровском направлении и в Харьковской области. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед

 - говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг продолжает наносить авиаудары по украинским городам и селам с территории российской федерации, по направлению Шебекино. Так, сегодня, террористы из воздушного пространства рф уже сбросили пять управляемых авиационных бомб в район Охримовки и одну – на Волчанск. Также, били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному. Отражены две атаки захватчиков в сторону села Липцы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских оккупантов на Купянском направлении. Семь раз противник атаковал позиции наших подразделений неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. В направлении двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Авиаудар КАБом противник нанес в район села Новое.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмовать позиции украинских защитников в районах Верхнекаменского, выемки и Раздоловки. Общее количество боестолкновений возросло до пяти. Три атаки нашими воинами успешно отбиты, две, в направлении Раздоловки, еще пока продолжаются. Свои действия неподалеку Верхнекаменского оккупанты поддерживали применением двух управляемых авиабомб.

На Краматорском направлении оккупанты применяют неуправляемые авиационные ракеты в районах сел Северное и Дружба. Семь атак, возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки, подразделения Сил обороны отбили. Один бой у Белой горы еще продолжается.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь, по сравнению с утром, количество боев выросло более чем вдвое. В настоящее время произошло 15 боестолкновений. Семь из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского и Сокола. Возле последнего враг концентрирует усилия - бой продолжается аж в четырех локациях, оккупанты также сбросили две авиабомбы. Еще три авиаудара враг нанес по районам Желанного, Карловки и Новоселовки первой.

На Времовском направлении, при поддержке российской авиации, идут три боевых столкновения в направлении Урожайного. Еще одна атака там уже отбита. 

"Наконец - то обстановка существенных изменений не претерпела", - сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении оккупанты активизировались и применяют авиацию - Генштаб4 июня 2024, 14:51 • 17496 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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