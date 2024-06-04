На Купянском направлении оккупанты активизировались и применяют авиацию - Генштаб
Киев • УНН
На Купянском направлении российские оккупанты активизировались и применяют авиацию, в то время как украинские защитники отбили 8 штурмовых действий и продолжают вести бои в районе Стельмаховки и Берестово.
В настоящее время общее количество боевых столкновений с начала текущих суток возросло до 64. российские оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Защитники Украины гибко реагируют на действия российских захватчиков и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Оперативная информация по состоянию на 17.00 04.06.2024 относительно российского вторжения
Одновременно террористические войска со своей территории продолжают бить артиллерией по приграничью Сумщины и Черниговщины. Так, из новых Юрковичи (рф) нанесен артиллерийский удар по Хреновке, из Новой Погощи (рф) по старой Гуте, из Зернового (рф) по земледельцу, из Гуровки (рф) по Михальчиной Слободе,
Снова под ударами агрессора находится Харьковщина. В частности, с направления Шебекино (рф) по Волчанску российские военные нанесли три авиационных удара с применением семи Кабов, Окип и ветеринарное атаковали вертолетами Ми-8 с использованием по 10 наров на каждый населенный пункт. В общем, на этом направлении с начала суток произошло три боестолкновения без успеха для противника.
На Купянском направлении российские оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Восемь штурмовых действий врага наши защитники отбили. Еще продолжается три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны дают достойный отпор противнику.
На Краматорском направлении продолжается бой в районе Андреевки. В то же время вражескому ракетному удару подвергся город Славянск. Также от ударов российской авиации пострадали Дружба (противник применил 16 неуправляемых авиационных ракет) и Северное (10 наров).
Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны здесь отбили уже 16 штурмовых действий оккупантов. Еще 17 боев продолжаются. Противник атакует при поддержке авиации. По Архангельскому нанесен удар тремя Бабами, Новоселовку первую агрессор атаковал 10 НАРами.
На Кураховском направлении общее количество атак возросло до четырех. Наши защитники успешно отразили два штурмовых действия российских захватчиков. Еще две продолжаются вблизи Красногоровки и Прасковеевки. По Водяному противник нанес удар двумя Крабами и 20 НАРами.
Враг продолжает атаковать при поддержке авиации на Времовском направлении. В настоящее время там три атаки врага успешно отбиты, еще две - продолжаются в районе Урожайного.
Наконец, обстановка без особых изменений, добавили в Генштабе.
Напомним
В течение суток рф потеряла 1290 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения в Украину составили 512 420 военнослужащих.
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