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На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися та застосовують авіацію - Генштаб

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися та застосовують авіацію - Генштаб

Київ • УНН

 • 23864 перегляди

На Куп'янському напрямку російські окупанти активізувалися і застосовують авіацію, в той час як українські захисники відбили 8 штурмових дій і продовжують вести бої в районі Стельмахівки і Берестово.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64. російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Захисники України гнучко реагують на дії російських загарбників та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Оперативна інформація станом на 17.00 04.06.2024 щодо російського вторгнення

одночас терористичні війська зі своєї території продовжують бити артилерією по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. Так, з Нових Юрковичів (рф) завдано артилерійського удару по Хрінівці, з Нової Погощі (рф) по Старій Гуті, зі Зернового (рф) по Хліборобу, з Гуровки (рф) по Михальчиній Слободі,

- йдеться у повідомленні.

Знову під ударами агресора перебуває Харківщина. Зокрема, з напрямку Шебекіно (рф) по Вовчанську російські військові завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, Окіп та Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8 з використанням по 10 НАРів на кожен населений пункт. Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника.

На Куп’янському напрямку російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

На Краматорському напрямку триває бій в районі Андріївки. Водночас ворожого ракетного удару зазнало місто Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали Дружба (противник застосував 16 некерованих авіаційних ракет) та Північне (10 НАРів).

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони тут відбили вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Архангельському завдано удару трьома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував 10 НАРами.

На Курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до чотирьох. Наші захисники успішно відбили дві штурмові дії російських загарбників. Ще дві тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному противник завдав удару двома КАБами та 20 НАРами.

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації на Времівському напрямку. На даний час там три атаки ворога успішно відбито, ще дві - тривають в районі Урожайного.

На решті напрямків обстановка без особливих змін, додали у Генштабі. 

Нагадаємо

Протягом доби рф втратила 1290 чоловік особового складу, в результаті чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення в Україну склали 512 420 військовослужбовців.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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