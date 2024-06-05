Кількість боїв зросла більш ніж удвічі: найбільша активність противника фіксується на Покровському напрямку

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 17418 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 45631 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64681 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109573 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134023 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137717 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237841 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170909 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190170 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173007 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 29002 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 24982 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 28865 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 36253 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 42575 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237840 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359119 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374984 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290604 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58951 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75705 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87219 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170115 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172688 перегляди
Актуальне
Кількість боїв зросла більш ніж удвічі: найбільша активність противника фіксується на Покровському напрямку

Кількість боїв зросла більш ніж удвічі: найбільша активність противника фіксується на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 20625 перегляди

Згідно з оновленою інформацією Генерального штабу, українські війська мужньо стримують натиск російських загарбників, повідомляється про інтенсивні бої на Покровському напрямку, в Харківській області та інших районах.

У Генеральному штабі заявили. що станом на 14:00 найбільша активність противника фіксувалась на Покровському напрямку та у Харківській області, але українські військові стримують натиск окупантів, передає УНН.

Ворог продовжує наступальні дії – на цей час відбулося 54 бойових зіткнення. Найбільша активність противника - на Покровському напрямку та у Харківській області. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед

 - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог продовжує завдавати авіаударів по українських містах і селах з території російської федерації, з напрямку Шебекіного. Так, сьогодні, терористи з повітряного простору рф вже скинули п’ять керованих авіаційних бомб у район Охрімівки та одну – на Вовчанськ. Також, били некерованими авіаракетами по Ветеринарному. Відбито дві атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Сім разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. У напрямку двох останніх населених пунктів бої наразі тривають. Авіаудару КАБом противник завдав у район села Нове.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує намагання штурмувати позиції українських захисників в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Загальна кількість боєзіткнень зросла до п’яти. Три атаки нашими воїнами успішно відбито, дві, у напрямку Роздолівки, ще поки тривають. Свої дії неподалік Верхньокам’янського окупанти підтримували застосуванням двох керованих авіабомб.

На Краматорському напрямку окупанти застосовують некеровані авіаційні ракети в районах сіл Північне та Дружба. Сім атак, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, підрозділи Сил оборони відбили. Один бій біля Білої Гори ще триває.

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут, в порівнянні із ранком, кількість боїв зросла більш ніж удвічі. На даний час відбулося 15 боєзіткнень. Сім з них ще тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського та Сокола. Біля останнього ворог концентрує зусилля – бій продовжується аж у чотирьох локаціях, окупанти також скинули дві авіабомби. Ще три авіаудари ворог завдав по районах Желанного, Карлівки і Новоселівки Першої.

На Времівському напрямку, за підтримки російської авіації, точаться три бойових зіткнення у напрямку Урожайного. Ще одну атаку там вже відбито. 

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - повдіомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися та застосовують авіацію - Генштаб04.06.24, 17:51 • 23864 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
klishchiivkaКліщіївка
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
kramatorskКраматорськ
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21