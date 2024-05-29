Генштаб: самая напряженная ситуация на Покровском направлении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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klishchiivkaКлещеевка
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  69215 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102222 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101172 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124667 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  120006 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118335 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111186 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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По состоянию на утро наиболее напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении.

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Двое мужчин в возрасте 64 и 52 лет были ранены в результате российских артиллерийских обстрелов города Никополь в Днепропетровской области.

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Усик - Фьюри: стала известна дата реванша

Матч-реванш между чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Усик - Фьюри: стала известна дата реванша

Баланс между открытостью и безопасностью: рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при КОВА проверит компании и затраты на строительство фортификаций

Киевская областная военная администрация решила частично открыть информацию о строительстве фортификационных сооружений в регионе для представителей общественности, соблюдая при этом требования безопасности. Члены рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" посетили некоторые участки укреплений и смогли оценить масштабы работ.

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Баланс между открытостью и безопасностью: рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при КОВА проверит компании и затраты на строительство фортификаций

Всемирный экономический форум откроет в Украине второй в мире GovTech-центр

Украина станет второй страной в мире после Германии, где Всемирный экономический форум откроет Global Government Technology Centre, который объединит представителей правительства, бизнеса, общественности и научных кругов для сотрудничества в области цифровых реформ.

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Всемирный экономический форум откроет в Украине второй в мире GovTech-центр

Польша восстановит буферную зону на границе с беларусью - Туск

Польша вновь введет 200-метров в буферную зону на границе с беларусью в начале следующей недели.

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Польша восстановит буферную зону на границе с беларусью - Туск

В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

В Киеве разоблачили 28-летнего мужчину, который присылал свои интимные фото 8-летнему мальчику. Он познакомился с ребенком через компьютерную игру.

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В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Львовский апелляционный суд восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка национального университета "Львовская политехника" и обязал выплатить ей компенсацию за период вынужденного прогула.

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Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе усилия России по эскалации войны, насущные оборонные потребности Украины и необходимость глобального участия в предстоящем мирном саммите.

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Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира