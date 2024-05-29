Генштаб: самая напряженная ситуация на Покровском направлении

На сегодняшнее утро наиболее напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении, с начала суток по состоянию на 11 часов в целом на фронте произошло уже 28 боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах на недопущении продвижения противника в глубину нашего государства, срыве выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской областей.

"Уже сегодня произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты совершили шесть авиаударов с применением 10 КАБов, 476 обстрелов позиций наших войск. также российские террористы задействовали для ударов 46 дронов-камикадзе", - сообщили в Генштабе.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник, как указано, сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф.

Ситуация по направлениям на 11:00 29 мая была следующей:

На Харьковском направлении с начала суток наши войска отражали две атаки противника в районе Липцы Одно из боестолкновений продолжается. Потери российских оккупантов уточняются. Подразделения наших войск проводят мероприятия по укреплению обороны.

По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 195 человек. Также уничтожен танк оккупантов, семь артиллерийских систем, одну РСЗО, 13 автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отражена атака в районе Степной Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжается возле Петропавловки.

На Северском направлении одну атаку российских захватчиков украинские воины отбили недалеко от села выемка.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже два раза пытался вытеснить наших воинов с позиций. Штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещеевки.

Как и за прошедшие сутки, больше всего напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки Первой. Еще два вражеских штурма отбиты, в частности, в районе Яснобродовки. Силы обороны проводят мероприятия стабилизации обстановки на данном направлении.

По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 394 человека. Также уничтожено 15 боевых бронированных машин, пять автомобилей и три вражеских склада. Кроме того, поврежден вражеский танк, шесть боевых бронированных машин и девять артсистем.

На Кураховском направлении одна атака неподалеку Красногорска уже отбита. Противник успеха не имел. Потери захватчиков уточняются.

С начала суток на Времовском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях обстановка, как указано, существенных изменений не претерпела.

"Наши воины укрепляют рубежи и в готовности дать отпор врагу", - отметили в Генштабе.

На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб