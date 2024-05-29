На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 139 боевых столкновений на разных участках фронта, при этом наиболее интенсивные боевые действия велись на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом в эфире телемарафона в среду рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.

Детали

В течение суток зафиксировано 139 боевых столкновений. По уточненной информации, российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам в течение суток 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 86 авиаударов. Около 300 ударов из РСЗО - сказал Ковалев.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают вести наступательные действия. Всего на этом направлении произошло 7 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанск.

На Купянском направлении в течение прошлой состоялось 21 боестолкновение. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Петропавловка, Мясожаровка, Невское, Твердохлебово, Новоегоровка.

На Лиманском направлении противник совершил 16 попыток прорвать оборону украинских войск в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении Силы обороны отбили 9 атак в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 16 попыток прорвать оборону наших войск в районах Григорьевки, Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении украинские воины отбили 36 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Прогресс, Невельское, где российские захватчики при поддержке авиации пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка и Водяное, где враг 12 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении противник совершил 7 безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Раздольное, Старомайорское.

На Ореховском направлении отбили 3 атаки в районе Роботино.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались выбить украинские подразделения с позиций на левобережной части Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили 12 атак.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1300 человек личного состава, 8 танков, 33 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 28 беспилотных летательных аппаратов, 56 автомобилей и автоцистерн, 20 единиц специальной техники.