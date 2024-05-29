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На фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень - Генштаб

На фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 22848 перегляди

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 139 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої велися на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках.

За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, при цьому найбільш інтенсивні бойові дії велися на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це в ефірі телемарафону у середу розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.

Деталі

Протягом доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах протягом доби 3 ракетних удари із застосуванням 4 ракет, 86 авіаударів. Близько 300 ударів із РСЗВ

- сказав Ковальов.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку протягом минулої відбулося 21 бойове зіткнення. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Петропавлівка, М’ясожарівка, Невське, Твердохлібове, Новоєгорівка.

На Лиманському напрямку противник здійснив 16 спроб прорвати оборону українських військ в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону наших військ в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Невельське, де російські загарбники за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Роздольне, Старомайорське.

На Оріхівському напрямку відбили 3 атаки в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися вибити українські підрозділи з позицій на лівобережній частині Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 12 атак.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за добу рф втратила 1300 осіб особового складу, 8 танків, 33 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 28 безпілотних літальних апаратів, 56 автомобілів і автоцистерн, 20 одиниць спеціальної техніки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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