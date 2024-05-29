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Генштаб: найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку

Генштаб: найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 22484 перегляди

Станом на ранок найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку.

На сьогоднішній ранок найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку, з початку доби станом на 11 годину загалом на фронті відбулося вже 28 боєзіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Як вказали у Генштабі, Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах на недопущенні просування противника в глибину нашої держави, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.

"Вже сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень. Окупанти здійснили шість авіаударів із застосуванням 10 КАБів, 476 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 46 дронів-камікадзе", - повідомили у Генштабі.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник, як вказано, зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

Ситуація за напрямками на 11:00 29 травня була наступною:

На Харківському напрямку від початку доби наші війська відбивали дві атаки противника у районі Липців. Одне з боєзіткнень триває. Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи наших військ проводять заходи з укріплення оборони.

За уточненими даними за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищено танк окупантів, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, три артилерійських системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.

На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже два рази намагався витіснити наших воїнів з позицій. Штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки.

Як і минулої доби, найбільше напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Ще два ворожі штурми відбито, зокрема, в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Також знищено 15 бойових броньованих машин, п’ять автомобілів та три ворожих склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, шість бойових броньованих машин і девʼять артсистем.

На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Красногорвіки вже відбито. Противник успіху не мав. Втрати загарбників уточнюються.

Від початку доби на Времівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

На решті напрямків обстановка, як вказано, суттєвих змін не зазнала.

"Наші воїни укріплюють рубежі та у готовності дати відсіч ворогу", - зазначили у Генштабі.

На фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень - Генштаб29.05.24, 08:42 • 22848 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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