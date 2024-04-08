На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  109888 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  183276 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  183994 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  179958 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151576 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109402 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127490 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118879 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120712 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112793 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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2 апреля 2024, 04:45  •  387654 просмотра

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 7 ракетных ударов, 104 авиаударов и 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  1239 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 17 из 24 российских ударных беспилотников и ракету Х-59.

Война •   •  3755 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59

В Одесской области "шахед" повредил АЗС и логистически-транспортный объект

В Одесской области во время ночной атаки беспилотник "шахед" повредил автозаправочную станцию и логистически-транспортный комплекс, но никто не пострадал.

Война •   •  6380 просмотра
В Одесской области "шахед" повредил АЗС и логистически-транспортный объект

Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки украинские Воздушные силы нанесли 20 ударов по российским войскам, уничтожив пункт управления, 5 зенитно-ракетных комплексов, вышку связи и 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Война •   •  7543 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб

Силы ПВО ночью сработали в трех областях на юге Украины

Силы противовоздушной обороны на юге Украины за ночь уничтожили семь беспилотников, а также повредили логистический объект и заправку в Одесской области.

Война •   •  8928 просмотра
Силы ПВО ночью сработали в трех областях на юге Украины

Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

Министры иностранных дел Франции и Великобритании предупреждают, что поражение Украины будет означать поражение Запада, и призывают другие страны поддержать Украину в ее войне против России.

Война •   •  10289 просмотра
Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

У побережья префектуры Миядзаки на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, повлекшее предупреждение о потенциальных подземных толчках, но угрозы цунами не было.

Новости Мира •   •  9606 просмотра
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Самолет Boeing потерял крышку двигателя

Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines потерял крышку двигателя во время взлета из международного аэропорта Денвера, задев закрылок, но благополучно вернулся и приземлился, никто из 135 пассажиров, направлявшихся в Хьюстон, не пострадал.

Общество •   •  11706 просмотра
Самолет Boeing потерял крышку двигателя

8 апреля: День карликового бегемота, Международный день буддизма

Сегодня, восьмого апреля, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Дня карликового бегемота. Ареалом обитания карликовых бегемотов являются леса и болота Западной Африки. Впервые эти животные были описаны в 1849 году. По разным оценкам, сейчас в мире насчитывается всего лишь около двух тысяч особей карликовых бегемотов.

УНН Lite •   •  11199 просмотра
8 апреля: День карликового бегемота, Международный день буддизма

Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Владимир Зеленский, президент Украины, планирует посетить Южную Африку в ближайшие несколько месяцев, чтобы наладить более тесные торговые связи и обсудить постконфликтные отношения между двумя странами.

Экономика •   •  19072 просмотра
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР