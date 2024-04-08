На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отбито 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 31 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спирное, Выемка, Федоровка, Роздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб