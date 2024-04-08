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Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки украинские Воздушные силы нанесли 20 ударов по российским войскам, уничтожив пункт управления, 5 зенитно-ракетных комплексов, вышку связи и 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника.
Силы ПВО ночью сработали в трех областях на юге Украины
Силы противовоздушной обороны на юге Украины за ночь уничтожили семь беспилотников, а также повредили логистический объект и заправку в Одесской области.
Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине
Министры иностранных дел Франции и Великобритании предупреждают, что поражение Украины будет означать поражение Запада, и призывают другие страны поддержать Украину в ее войне против России.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
У побережья префектуры Миядзаки на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, повлекшее предупреждение о потенциальных подземных толчках, но угрозы цунами не было.
Самолет Boeing потерял крышку двигателя
Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines потерял крышку двигателя во время взлета из международного аэропорта Денвера, задев закрылок, но благополучно вернулся и приземлился, никто из 135 пассажиров, направлявшихся в Хьюстон, не пострадал.
8 апреля: День карликового бегемота, Международный день буддизма
Сегодня, восьмого апреля, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Дня карликового бегемота. Ареалом обитания карликовых бегемотов являются леса и болота Западной Африки. Впервые эти животные были описаны в 1849 году. По разным оценкам, сейчас в мире насчитывается всего лишь около двух тысяч особей карликовых бегемотов.
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР
Владимир Зеленский, президент Украины, планирует посетить Южную Африку в ближайшие несколько месяцев, чтобы наладить более тесные торговые связи и обсудить постконфликтные отношения между двумя странами.
Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+
Министерство обороны активно работает над запуском приложения "Армия+" для украинских военнослужащих летом 2024 года, предлагая в качестве первых сервисов военные билеты, электронные отчеты и удобный способ заказа справок УБД.
На росТВ подозреваемые в теракте в "Крокусе" рассказали, как "ехали в Киев по миллион рублей"
Российский государственный телеканал "РосТВ" показал новые "допросы" подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Молл", где они утверждали, что после массового убийства планировали уехать в Киев за миллион рублей каждый.
WSJ: В США появился новый тренд у зумеров - отказаться от учебы и пойти работать сварщиком или электриком
Молодые американцы бросают школу, чтобы получить квалифицированные профессии, такие как сварщик, сантехник и электрик, из-за беспокойства высокой стоимостью образования, развитием искусственного интеллекта и гарантиями занятости на фоне дефицита квалифицированных кадров в США.