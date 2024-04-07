На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  4228 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  172228 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  173096 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  172378 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  150819 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108995 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127269 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118790 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120489 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112594 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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2 апреля 2024, 04:45  •  374457 просмотра

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности 26 атак на Бахмутском направлении и 17 попыток прорыва обороны на Новопавловском направлении.

Война •   •  5663 просмотра
На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

российские войска обстреляли топливные склады и жилые кварталы в пригороде Золочева Харьковской области, повредив резервуары, технические сооружения и жилые дома.

Война •   •  9254 просмотра
Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

23-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы во время российского обстрела Белозерки 7 апреля.

Война •   •  10147 просмотра
Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

российские военные казнили трех безоружных украинских военнопленных возле села Крынки в Херсонской области, нарушив Женевскую конвенцию.

Война •   •  11243 просмотра
российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

С 1 по 7 апреля саперные подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили 3437 взрывоопасных предметов, очистив территорию площадью 1534,28 га.

Война •   •  11306 просмотра
3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

На территории оккупированной россией Запорожской атомной электростанции 7 апреля взорвался беспилотник, о чем сообщило МАГАТЭ.

Война •   •  15804 просмотра
На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории

План Трампа по прекращению войны в Украине в течение 24 часов заключается в том, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она уступила Крым и Донбасс россии, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные источники.

Война •   •  21111 просмотра
Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории

8-9 апреля в Украине сохранится теплая и сухая погода - Укргидрометцентр

8 и 9 апреля в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

Общество •   •  18060 просмотра
8-9 апреля в Украине сохранится теплая и сухая погода - Укргидрометцентр

Выборы в ЕС: фон дер Ляйен начала кампанию с обещания "дать отпор" друзьям путина в ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "дать отпор друзьям путина", которые хотят захватить будущее Европы, во время презентации своей кампании по выборам в Европейский парламент.

Новости Мира •   •  17525 просмотра
Выборы в ЕС: фон дер Ляйен начала кампанию с обещания "дать отпор" друзьям путина в ЕС

На оккупированной территории Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса

На временно оккупированной части Запорожской области углубляется гуманитарный кризис в социальной и экономической сферах из-за постоянного роста безработицы, высоких цен на потребительские товары, задержек с выплатой заработной платы, неработающих в полном объеме детских садов.

Война •   •  19257 просмотра
На оккупированной территории Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса