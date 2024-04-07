российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

Оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине. Офис Генерального прокурора сообщил, что начато расследование, передает УНН.

Детали

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) начато при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих - сообщили в прокуратуре.

На видео видно, как представитель ссс рф осуществляет в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата.

В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области.

В который раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил - добавляют в прокуратуре.

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