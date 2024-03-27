Расстреляли четырех гражданских на Черниговщине: двое военных рф приговорены к пожизненному заключению

Коллегия судей Ичнянского районного суда на Черниговщине вынесла решение приговорить к пожизненному заключению двух российских военных, которые 1 марта 2022 года расстреляли четырех мужчин на окраине села Ольшана Прилуцкого района. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Прилуцкой окружной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства признаны виновными двух военнослужащих вс рф в нарушении законов и обычаев войны, совершенных группой лиц по предыдущему сговору, соединенных с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Приговором Ичнянского районного суда они приговорены к пожизненному лишению свободы, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что прокурор в суде доказал, что в марте 2022 года командир танкового взвода вс рф и его подчиненный - командир танка, находясь в селе Ольшана Прилуцкого района, из автоматического оружия расстреляли два гражданских автомобиля, которые не представляли для них никакой угрозы.

В одном из них двое мужчин везли хлеб и продукты питания жителям Ичнянской ОТГ, а в другом - два жителя Ични ехали в больницу в город Прилуки. Водители и пассажиры погибли на месте.

Кроме того, военнослужащие рф завладели мобильными телефонами погибших людей.

Напомним

Заместителю командира взвода спецподразделения войск нацгвардии рф по красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, в оккупированном Гостомеле подозреваемый и его сослуживцы получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.