Расстреляли четырех гражданских на Черниговщине: двое военных рф приговорены к пожизненному заключению

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 марта 2024, 09:54  •  138204 просмотра

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26 марта 2024, 09:19  •  125581 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Двое российских солдат приговорены к пожизненному заключению за расстрел четырех гражданских лиц в Черниговской области.

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Враг совершил около 2 тыс. обстрелов Донетчины: два человека погибли, 460 - удалось эвакуировать

Около 2 тыс. раз за сутки враг обстреливал Донецкую область. Обстрелы велись ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами.

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Враг совершил около 2 тыс. обстрелов Донетчины: два человека погибли, 460 - удалось эвакуировать

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В Харькове прогремели взрывы, российские оккупанты наносят удары.

Общество •   •  11037 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, проверяется информация о попаданиях

Суд в Молдове отменил запрет для пророссийской партии участвовать в выборах

Конституционный суд Молдовы отменил закон, который запрещал пророссийской партии, связанной с беглым олигархом Иланом Шором, участвовать в выборах. Членам брать партии также разрешено участие в выборах, несмотря на осуждение Шора за мошенничество.

Новости Мира •   •  8349 просмотра
Суд в Молдове отменил запрет для пророссийской партии участвовать в выборах

Украина представила инновационные решения по цифровизации стандартов НАТО

Центр инноваций Министерства обороны Украины принял участие в ежегодной конференции НАТО TIDE Sprint 2024 в Дрездене, где представил опыт Украины в разработке экосистемы управления боевым пространством DELTA.

Война •   •  8514 просмотра
Украина представила инновационные решения по цифровизации стандартов НАТО

Никополь подвергся удару рф из артиллерии, погиб человек - ОВА

55-летний мужчина погиб в Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела, который также повредил частные дома, хозяйственные постройки и линию электропередач.

Война •   •  8626 просмотра
Никополь подвергся удару рф из артиллерии, погиб человек - ОВА

Премьер поручил безотлагательно начать строительство нового водопровода в Николаев

По результатам совещания Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года, а также безотлагательно начать строительство нового водопровода.

Общество •   •  10179 просмотра
Премьер поручил безотлагательно начать строительство нового водопровода в Николаев

8 тыс. евро за "трансфер" вне пунктов пропуска: микроавтобус с псевдотуристами задержали возле границы с Молдовой

Пограничники задержали водителя микроавтобуса, который пытался незаконно переправить 8 мужчин призывного возраста из разных регионов Украины в Молдову за 8 000 евро за человека, за что ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Война •   •  9453 просмотра
8 тыс. евро за "трансфер" вне пунктов пропуска: микроавтобус с псевдотуристами задержали возле границы с Молдовой

Вражеская атака на Николаев: известно о 6 раненых, один - в тяжелом состоянии

Шесть человек получили ранения, один из них - серьезные, в результате вражеского ракетного обстрела Николаева, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.

Война •   •  11237 просмотра
Вражеская атака на Николаев: известно о 6 раненых, один - в тяжелом состоянии

Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.

Общество •   •  12705 просмотра
Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники