Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории

План Дональда Трампа о завершении полномасштабной войны за 24 часа заключается в давление на Украину, чтобы она уступила часть территории россии. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как пишет WP со ссылкой на слова людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками конфиденциально, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и приграничного региона Донбасса россии.

Этот подход, о котором ранее не сообщалось, радикально изменит политику президента Байдена, который делает упор на ограничение российской агрессии и предоставление военной помощи Украине.

WP отмечает, что стремясь вернуться к власти, Трамп часто декларировал, что в случае своего избрания он сможет договориться о мирном соглашении между россией и Украиной в течение 24 часов, даже до вступления в должность.

Но он неоднократно отказывался публично указать, как он быстро урегулирует войну, которая длиться уже более двух лет и унесла жизни десятков тысяч солдат и мирных жителей.

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По словам собеседника The Washington Pos, Трамп заявлял, что, по его мнению, и россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины были бы в порядке, если бы были частью россии.

Предвыборный штаб Трампа отказался напрямую отвечать на вопросы The Washington Post.

Любые предположения о плане президента Трампа исходят из неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет - заявила пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Ливитт.

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По словам находившихся на этой встрече людей, бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон описал ожидаемые контуры мирного плана Трампа, как уступку Украиной территориями Крыма и на Донбассе, а также ограничение расширения НАТО и побуждение путина ослабить его растущую зависимость от Китая.

Однако в марте Антон сказал , что не разговаривал с Трампом от 18 до 24 месяцев, и отрицал, что знает что-либо о плане Трампа в отношении Украины. На дальнейшие вопросы он не ответил.

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