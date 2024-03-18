Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти

Дональд Трамп не подтвердил готовность помогать Украине оружием, чтобы не позволить российскому агрессору продолжить захватывать территории Украины. Наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии отметил, что "украинцы очень храбрые", а "рф имеет мощную армию", и если бы он был президентом, тогда, по словам Трампа, - путин не решился бы на вторжение.

Об этом передает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Я согласен, что украинцы были очень храбрыми, но это то, о чем следовало бы договориться - сказал в инфтервью Трамп.

По словам экс-президента, он бы договорился о сделке.

Я даже не знаю, пришлось бы мне вести переговоры, потому что они бы никогда не напали, если бы я был президентом - отметил лидер праймериз республиканцев.

Трамп подчеркнул, что россия имеет мощную армию, поэтому необходимо вести переговоры и искать компромисс.

Он также ответил о том, будет ли защищать страны НАТО, которые не вносят свою справедливую долю оборонного бремени.

Когда я был президентом в первый год, я приехал на саммит НАТО и заметил кое-что (...) Я очень хорошо разбираюсь в цифрах, - я посмотрел и сказал, что вы знаете, что у вас есть 20 из 28 стран, которые не заплатили или заплатили гораздо меньше, чем предполагалось. (...) Соединенные Штаты тем временем платили гораздо больше, чем они - мы компенсировали разницу. Это огромная сумма. Мы платим почти за 100%, чтобы они воспользовались нами - сказал Трамп.

В этом смысле он также упомянул "ответственность за жестокое вторжение россии в Украину", и отметил, что хочет "побудить их заплатить".

Они должны платить, потому что иначе несправедливо - подчеркнул Трамп.

Напомним,

Майк Пенс, проработавший четыре года на посту вице-президента при президенте Дональде Трампе, заявил, что не будет поддерживать его на президентских выборах.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего президента Джо Байдена "идиотом" и заявил, что президент россии путин угрожает ядерным оружием из-за слабости Байдена.

Макрон заявил, что Европа должна готовиться к войне, если хочет мира, поскольку победа России в Украине снизит доверие к Европе до нуля, а война может распространиться по всей Европе, что возложит ответственность на Россию.