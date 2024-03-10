Трамп розкритикував політику Байдена щодо рф та назвав його "ідіотом"
Київ • УНН
Колишній президент США Дональд Трамп назвав нинішнього президента Джо Байдена "ідіотом" і заявив, що президент росії путін погрожує ядерною зброєю через слабкість Байдена.
Під час розмови з виборцями експрезидент США Дональд Трамп назвав чинного американського лідера Джо Байдена "ідіотом". Про це пише УНН з посиланням на телеканал FOX 5 Atlanta, який транслював звернення Трампа до виборців у Джорджії.
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Експрезидент США впевнений, що президент рф погрожує світу ядерною зброєю нібито через слабкість Байдена.
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Якби у вас був справді здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у повній безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися
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Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа до Києва. Зеленський наголосив, що буде радий побачити експрезидента США у Києві - якщо Трамп зможе припинити війну з росією протягом 24 годин, як він свого часу обіцяв.
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