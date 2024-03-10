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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Трамп розкритикував політику Байдена щодо рф та назвав його "ідіотом"

Київ • УНН

 • 109662 перегляди

Колишній президент США Дональд Трамп назвав нинішнього президента Джо Байдена "ідіотом" і заявив, що президент росії путін погрожує ядерною зброєю через слабкість Байдена.

Трамп розкритикував політику Байдена щодо рф та назвав його "ідіотом"

Під час розмови з виборцями експрезидент США Дональд Трамп назвав чинного американського лідера Джо Байдена "ідіотом". Про це пише УНН з посиланням на телеканал FOX 5 Atlanta, який транслював звернення Трампа до виборців у Джорджії.

Деталі 

Експрезидент США впевнений, що президент рф погрожує світу ядерною зброєю нібито через слабкість Байдена.

Прихильники Трампа використовують штучний інтелект, зображуючи експрезидента в оточенні чорношкірих виборців08.03.24, 11:46 • 23232 перегляди

Якби у вас був справді здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у повній безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися

- заявив Трамп. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа до Києва.  Зеленський наголосив, що буде радий побачити експрезидента США у Києві - якщо Трамп зможе припинити війну з росією протягом 24 годин, як він свого часу обіцяв.

Спочатку подумай, а потім скажи: Зеленський про заяви Трампа щодо швидкого завершення війни17.01.24, 17:58 • 27110 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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