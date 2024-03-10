Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"
Киев • УНН
Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего президента Джо Байдена "идиотом" и заявил, что президент россии путин угрожает ядерным оружием из-за слабости Байдена.
Во время разговора с избирателями экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена "идиотом". Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал FOX 5 Atlanta, который транслировал обращение Трампа к избирателям в Джорджии.
Детали
Экс-президент США уверен, что президент рф угрожает миру ядерным оружием якобы из-за слабости Байдена.
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Если бы у вас был действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев. Зеленский отметил, что будет рад увидеть экс-президента США в Киеве - если Трамп сможет прекратить войну с Россией в течение 24 часов, как он в свое время обещал.
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