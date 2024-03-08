Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей

В сети Интернет циркулируют снимки, на которых бывший президент Дональд Трамп окружен улыбающимися и смеющимися группами темнокожих людей. Расследование BBC утверждает, что это фальшивка распространяемая сторонниками бывшего президента США, поскольку снимки созданы с помощью искусственного интеллекта, передает УНН.

Детали

На снимках, некоторые из которых были просмотрены несколько миллионов раз, Дональд Трамп изображен в окружении афроамериканских избирателей или двух чернокожих мужчин в знаменитой кепке "Make America Great Again" - предвыборном лозунге кандидата от республиканцев. Первые несколько секунд кадры выглядят убедительно.

Однако ряд деталей, например, третья рука одного из избирателей, дают понять, что это подделка.

В расследовании журналистов высказывается предположение, что данные фотографии - "дело рук" его сторонников, включая ведущего консервативного телешоу Марка Кайе. Последний признался, что сгенерировал их.

Если люди голосуют из-за простой фотографии, это их проблемы - пояснил он.

Возможно фальшивые фотографии являются частью четкой цели предвыборной кампании Дональда Трампа: привлечь внимание чернокожих молодых людей, которые могли бы сыграть важную роль в победе.

Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом

Клифф Олбрайт, соучредитель группы Black Voters Matter осуждает подобный процесс:

В этом и заключается проблема социальных сетей. Людей так легко обмануть - сказал он.

Напомним

Дональд Трамп, единственный оставшийся кандидат от Республиканской партии, вызвал президента Джо Байдена на дебаты перед предстоящими президентскими выборами в США.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.

Французские оборонные компании будут производить оружие в Украине