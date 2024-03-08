Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей
Киев • УНН
Сторонники Трампа используют искусственный интеллект для создания фальшивых изображений, на которых экс-президент окружен улыбающимися и смеющимися группами чернокожих избирателей, в явной попытке привлечь афроамериканскую поддержку в свою потенциальную президентскую кампанию 2024 года.
В сети Интернет циркулируют снимки, на которых бывший президент Дональд Трамп окружен улыбающимися и смеющимися группами темнокожих людей. Расследование BBC утверждает, что это фальшивка распространяемая сторонниками бывшего президента США, поскольку снимки созданы с помощью искусственного интеллекта, передает УНН.
Детали
На снимках, некоторые из которых были просмотрены несколько миллионов раз, Дональд Трамп изображен в окружении афроамериканских избирателей или двух чернокожих мужчин в знаменитой кепке "Make America Great Again" - предвыборном лозунге кандидата от республиканцев. Первые несколько секунд кадры выглядят убедительно.
Однако ряд деталей, например, третья рука одного из избирателей, дают понять, что это подделка.
В расследовании журналистов высказывается предположение, что данные фотографии - "дело рук" его сторонников, включая ведущего консервативного телешоу Марка Кайе. Последний признался, что сгенерировал их.
Если люди голосуют из-за простой фотографии, это их проблемы
Возможно фальшивые фотографии являются частью четкой цели предвыборной кампании Дональда Трампа: привлечь внимание чернокожих молодых людей, которые могли бы сыграть важную роль в победе.
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