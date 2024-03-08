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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей

Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 09:46  •  11242 просмотра

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Сторонники Трампа используют искусственный интеллект для создания фальшивых изображений, на которых экс-президент окружен улыбающимися и смеющимися группами чернокожих избирателей, в явной попытке привлечь афроамериканскую поддержку в свою потенциальную президентскую кампанию 2024 года.

В сети Интернет циркулируют снимки, на которых бывший президент Дональд Трамп окружен улыбающимися и смеющимися группами темнокожих людей. Расследование BBC утверждает, что это фальшивка распространяемая сторонниками бывшего президента США, поскольку снимки созданы с помощью искусственного интеллекта, передает УНН.

Детали

На снимках, некоторые из которых были просмотрены несколько миллионов раз, Дональд Трамп изображен в окружении афроамериканских избирателей или двух чернокожих мужчин в знаменитой кепке "Make America Great Again" - предвыборном лозунге кандидата от республиканцев. Первые несколько секунд кадры выглядят убедительно.

Однако ряд деталей, например, третья рука одного из избирателей, дают понять, что это подделка.

В расследовании журналистов высказывается предположение, что данные фотографии - "дело рук" его сторонников, включая ведущего консервативного телешоу Марка Кайе. Последний признался, что сгенерировал их.

Если люди голосуют из-за простой фотографии, это их проблемы

- пояснил он.

Возможно фальшивые фотографии являются частью четкой цели предвыборной кампании Дональда Трампа: привлечь внимание чернокожих молодых людей, которые могли бы сыграть важную роль в победе.

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Клифф Олбрайт, соучредитель группы Black Voters Matter осуждает подобный процесс:

В этом и заключается проблема социальных сетей. Людей так легко обмануть

- сказал он.

Напомним

Дональд Трамп, единственный оставшийся кандидат от Республиканской партии, вызвал президента Джо Байдена на дебаты перед предстоящими президентскими выборами в США.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.

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