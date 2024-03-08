Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом

В Вашингтоне усиливается опасение в связи с обнаружением записывающих и передающих устройств на кранах китайского производства, которые задействованы в национальных портах США для работы с грузом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой The Wall Street Journal.

Детали

конгрессом грузовых кранов, установленных в портах США, было обнаружено коммуникационное оборудование, которое, по-видимому,

Неназванные источники сообщили The Wall Street Journal, что на некоторых портовых кранах китайской сборки, в ходе проверки обнаружены установленные модемы мобильных телефонов с удаленным доступом. Говорится, что устройства не поддерживают нормальную работу, что усиливает опасения, что иностранные машины могут представлять скрытую угрозу национальной безопасности.

Данное открытие вновь заставило парламентариев задуматься о необходимости гарантировать ИТ-безопасность портовых инфраструктур, учитывая риски саботажа и промышленного шпионажа, связанные с наличием большого количества кранов, произведенных китайскими компаниями.

Председатель комитета по национальной безопасности Палаты представителей, республиканец Марк Грин, заявил, что правительство вероятно Пекин собирает данные в США.

(КНР) использует любую возможность для сбора разведданных и использования уязвимых мест в нашей инфраструктуре, в том числе в морском секторе: страна слишком долго игнорировала эту угрозу – предполагает представитель республиканской партии.

По данным источников, в ходе расследования на нескольких кранах было обнаружено более 12 модемов, и как минимум один был найден в серверной комнате одного из портов США.

Наличие телекоммуникационных компонентов на кранах часто оправдывается необходимостью удаленного мониторинга операций, однако в ряде случаев присутствие этого оборудования не было запрошено компанией-производителем.

Напомним

Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.

Власти Гонконга обнародовали законопроект о национальной безопасности, который предусматривает пожизненное заключение за государственную измену и мятеж. Кроме того, новый законопроект расширяет полномочия правительства в сфере борьбы со шпионажем и защиты государственной тайны.

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