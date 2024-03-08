Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

Власти Гонконга обнародовали законопроект о национальной безопасности, предусматривающий пожизненное заключение за государственную измену и восстание.

Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Правительство Гонконга представило новый законопроект о национальной безопасности, который предусматривает пожизненное заключение за государственную измену и восстание.

Кроме того, закон также расширит полномочия правительства в сферах борьбы со шпионажем и защиты государственной тайны.

Под давлением главы Гонконга Джона Ли на законодателей возложили задачу ускорить процесс принятия закона, а дебаты по нему начнутся уже в эту пятницу.

Добавим

Критики обеспокоены тем, что новый закон может уменьшить гражданские свободы и предоставит Гонконгу более похожий на материковый Китай правовой статус.

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