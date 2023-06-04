Полиция Гонконга задержала десятки активистов в годовщину резни на площади Тяньаньмэнь

Детали

В заявлении полиции говорится, что четыре человека были арестованы за подстрекательство к мятежу и четверо задержаны за «нарушение общественного порядка» возле парка Виктория, где в течение многих лет после 1989 года активисты и обычные граждане собирались на годовщину площади Тяньаньмэнь.

В этом году власти разрешили пропекинским группам провести гастрономический карнавал в части парка, а другие районы огородили баррикадами.

Гонконгские активисты говорят, что такие действия полиции являются частью широкой кампании Китая по подавлению инакомыслия в городе, которому была обещана постоянная свобода в течение 50 лет в соответствии с формулой «одна страна, две системы», когда Великобритания передала его в 1997 году.

По сообщениям местных СМИ, в этом году в Гонконге значительно усилены меры безопасности: задействовано до 6000 полицейских, включая сотрудников по борьбе с беспорядками и терроризмом.

Высокопоставленные чиновники предупредили людей о необходимости соблюдать закон, но отказались уточнить, являются ли такие поминальные мероприятия незаконными в соответствии с законом о национальной безопасности, введенного Китаем в Гонконге в 2020 году после массовых продемократических протестов.

На материковом Китае любое упоминание о репрессиях на площади Тяньаньмэнь является табу, и эта тема подвергается жёсткой цензуре.

Пресс-секретарь МИД Мао Нин, отвечая на вопрос о реакции правительства на события в мире, приуроченные к годовщине, заявила на очередном брифинге в Пекине, что правительство уже «пришло к выводу о политических беспорядках в конце 1980-х годов».

В демократически управляемом Тайване, единственной части китайскоязычного мира, где годовщину можно отметить свободно и открыто, активисты подготовили мемориал на площади Свободы в Тайбэе с траурными цветами и статуей «Столб позора».

В Сиднее десятки демонстрантов собрались возле ратуши, скандируя «Свободный Гонконг» и держа в руках желтые зонтики и плакаты в память о 1989 году.

Дополнение

В течение десятилетий десятки тысяч гонконгцев ежегодно 4 июня устраивали пикет со свечами в парке Виктория в память о разгоне демократических демонстрантов в 1989 году, когда погибли сотни, а возможно, и тысячи людей.

Во время пандемии протесты в Гонконге были редкостью из-за ограничений, связанных с COVID-19. Кроме того, многих местных активистов заставили замолчать или посадили в тюрьму после того, как Пекин ввел масштабный закон о национальной безопасности после массовых протестов в 2019 году.