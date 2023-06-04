Поліція Гонконгу затримала десятки активістів у річницю різанини на площі Тяньаньмень

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У заяві поліції йдеться, що чотирьох людей було заарештовано за підбурювання до заколоту і четверо затримано за «порушення громадського порядку» біля парку Вікторія, де протягом багатьох років після 1989 року активісти та звичайні громадяни збиралися на річницю площі Тяньаньмень.

Цього року влада дозволила пропекінським групам провести гастрономічний карнавал у частині парку, а інші райони обгородили барикадами.

Гонконзькі активісти кажуть, що такі дії поліції є частиною широкої кампанії Китаю щодо придушення інакодумства у місті, якому було обіцяно постійну свободу протягом 50 років відповідно до формули «одна країна, дві системи», коли Велика Британія передала його у 1997 році.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, цього року у Гонконгу значно посилено заходи безпеки: задіяно до 6000 поліцейських, включаючи співробітників боротьби з безладами та тероризмом.

Високопосадовці попередили людей про необхідність дотримуватися закону, але відмовилися уточнити, чи є такі поминальні заходи незаконними відповідно до закону про національну безпеку, запровадженого Китаєм у Гонконгу у 2020 році після масових продемократичних протестів.

На материковому Китаї будь-яка згадка про репресії на площі Тяньаньмень є табу, і ця тема зазнає жорсткої цензури.

Прессекретар МЗС Мао Нін, відповідаючи на запитання про реакцію уряду на події у світі, приурочені до роковин, заявила на черговому брифінгу в Пекіні, що уряд уже «дійшов висновку про політичні заворушення наприкінці 1980-х років».

У демократично керованому Тайвані, єдиній частині китайськомовного світу, де річницю можна відзначити вільно і відкрито, активісти підготували меморіал на площі Свободи в Тайбеї з жалобними квітами та статуєю «Стовп ганьби».

У Сіднеї десятки демонстрантів зібралися біля ратуші, скандуючи «Вільний Гонконг» та тримаючи в руках жовті парасольки та плакати на згадку про 1989 рік.

Доповнення

Протягом десятиліть десятки тисяч гонконгців щороку 4 червня влаштовували пікет зі свічками у парку Вікторія на згадку про розгін демократичних демонстрантів у 1989 році, коли загинули сотні, а можливо, й тисячі людей.

Під час пандемії протести у Гонконгу були рідкістю через обмеження, пов'язані з COVID-19. Крім того, багатьох місцевих активістів змусили замовкнути або ув'язнили після того, як Пекін ввів масштабний закон про національну безпеку після масових протестів у 2019 році.