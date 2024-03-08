Гонконг представив законопроект про безпеку з довічним ув'язненням за державну зраду та заколот
Київ • УНН
Влада Гонконгу оприлюднила законопроект про національну безпеку, який передбачає довічне ув'язнення за державну зраду і заколот. Крім того, новий законопроект розширює повноваження уряду в сфері боротьби зі шпигунством і захисту державної таємниці.
Влада Гонконгу оприлюднила законопроект про національну безпеку, що передбачає довічне ув'язнення за державну зраду та повстання.
Про це повідомляє AP News, передає УНН.
Деталі
Уряд Гонконгу представив новий законопроект про національну безпеку, який передбачає довічне ув'язнення за державну зраду та повстання.
Крім того, закон також розширить повноваження уряду у сферах боротьби зі шпигунством та захисту державної таємниці.
Під тиском голови Гонконгу Джона Лі на законодавців поклали завдання прискорити процес прийняття закону, а дебати щодо нього почнуться вже цієї п'ятниці.
Додамо
Критики стурбовані тим, що новий закон може зменшити громадянські свободи та надасть Гонконгу більш схожий на материковий Китай правовий статус.
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