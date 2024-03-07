Трамп вызвал Байдена на дебаты
Киев • УНН
Дональд Трамп, единственный оставшийся кандидат от Республиканской партии, вызвал президента Джо Байдена на дебаты перед предстоящими президентскими выборами в США.
Дональд Трамп, оставшийся единственным кандидатом от Республиканской партии на предстоящие выборы в США, вызвал на дебаты президента страны Джо Байдена. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам всегда, везде, в любом месте
Отмечается, что желание Трампа участвовать в дебатах появилось через несколько часов после того, как его последний соперник-республиканец Никки Хейли выбыла из гонки, что ознаменовало "начало самых продолжительных всеобщих президентских выборов в новейшей истории".
Бывший президент США пропустил пять первичных дебатов, несмотря на то, что один из его оппонентов, Крис Кристи, назвал его "цыпленком" за неявку.
Внепартийная комиссия по президентским дебатам уже объявила даты трех дебатов в сентябре и октябре, а также единых дебатов для кандидатов в вице-президенты.
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