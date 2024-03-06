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Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий

Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:07  •  23733 просмотра

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В Супервторник Байден и Трамп выиграли свои праймериз в 15 штатах, обеспечив себе президентскую номинацию на выборах 2024 года.

Во время Супервторника в США, 5 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий в 15 штатах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters

Детали

Трамп победил среди республиканцев в 15 штатах, включая Калифорнию и Техас, отбросив своего единственного соперника бывшего посла ООН Никки Хейли. По прогнозам Edison Research, ее единственная победа за весь вечер была одержана в Вермонте.

Как пишет Reuters, после победы, Трамп практически полностью обеспечил себе третью подряд президентскую номинацию, несмотря на многочисленные уголовные обвинения.

В победной речи, произнесенной в своем поместье Мар-А-Лаго во Флориде, Трамп сосредоточился на иммиграционной политике Байдена и назвал его "худшим президентом" в истории.

"Наши города заполонила преступность мигрантов", - сказал он, хотя данные о преступности не подтверждают это утверждение.

В своем заявлении Байден снова назвал Трампа угрозой американской демократии.

Как и ожидалось, действующий президент Байден пойдет на выборы от Демократической партии, несмотря на протесты активистов, выступающих против его сильной поддержки Израиля.

Тем не менее, Байден победил в Миннесоте и 14 других штатах, включая голосование по почте в Айове, которое завершилось во вторник. Он потерпел одно поражение на кокусе на американском острове, где предприниматель Джейсон Палмер набрал 51 голос против 40 Байдена. 

Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"6 марта 2024, 06:48 • 20816 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій
Trump and Biden win their parties' primaries
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Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий

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