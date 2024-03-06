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Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій

Київ • УНН

 • 44276 перегляди

У "супервівторок" Байден і Трамп виграли свої праймеріз у 15 штатах, забезпечивши собі президентську номінацію на виборах 2024 року.

Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій

Під час "супервівторка" в США, 5 березня, президент Сполучених Штатів Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп перемогли на праймеріз від своїх партій в 15 штатах. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters

Деталі

Трамп переміг серед республіканців у 15 штатах, включно з Каліфорнією і Техасом, відкинувши свого єдиного суперника колишнього посла ООН Ніккі Гейлі. За прогнозами Edison Research, її єдина перемога за весь вечір була здобута у Вермонті.

Як пише Reuters, після перемоги, Трамп практично повністю забезпечив собі третю поспіль президентську номінацію, незважаючи на численні кримінальні звинувачення.

У переможній промові, виголошеній у своєму маєтку Мар-А-Лаго у Флориді, Трамп зосередився на імміграційній політиці Байдена і назвав його "найгіршим президентом" в історії.

"Наші міста заполонила злочинність мігрантів", - сказав він, хоча дані про злочинність не підтверджують це твердження.

У своїй заяві Байден знову назвав Трампа загрозою американській демократії.

Як і очікувалося, чинний президент Байден піде на вибори від Демократичної партії, не дивлячись на протести активістів, які виступають проти його сильної підтримки Ізраїлю.

Тим не менш, Байден переміг у Міннесоті та 14 інших штатах, включаючи голосування поштою в Айові, яке завершилося у вівторок. Він зазнав однієї поразки на кокусі на американському острові, де підприємець Джейсон Палмер набрав 51 голос проти 40 Байдена. 

Байден заявив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви"06.03.24, 08:48 • 36679 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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