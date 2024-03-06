Байден заявив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви"
Київ • УНН
Байден попереджає, що перемога Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви" і поставить під загрозу прогрес, досягнутий його адміністрацією.
Президент США Джо Байден зробив різке попередження про те, що другий термін Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви", повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Чотири роки тому я балотувався через екзистенціальну загрозу, яку Дональд Трамп представляв для Америки, в яку ми всі віримо", - заявив Байден.
Він зазначив прогрес, досягнутий його адміністрацією в галузі робочих місць, інфляції, цін на рецептурні ліки і контролю над зброєю.
Потім Байден попередив, що якщо Трамп повернеться в Білий дім, то досягнутий його адміністрацією прогрес опиниться під загрозою.
"(Трампом) рухають образа й корисливість, він зосереджений на власній помсті й відплаті, а не на американському народі", - зазначив Байден.
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