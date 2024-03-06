Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

Президент США Джо Байден сделал резкое предупреждение о том, что второй срок Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме", сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую Дональд Трамп представлял для Америки, в которую мы все верим", - заявил Байден.

Он отметил прогресс, достигнутый его администрацией в области рабочих мест, инфляции, цен на рецептурные лекарства и контроля над оружием.

Затем Байден предупредил, что если Трамп вернется в Белый дом, то достигнутый его администрацией прогресс окажется под угрозой.

"(Трампом) движут обида и корысть, он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", - отметил Байден.

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