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Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 06:48  •  20562 просмотра

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Байден предупреждает, что победа Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и темноте" и поставит под угрозу прогресс, достигнутый его администрацией.

Президент США Джо Байден сделал резкое предупреждение о том, что второй срок Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме", сообщает УНН со ссылкой на CNN

"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую Дональд Трамп представлял для Америки, в которую мы все верим", - заявил Байден. 

Он отметил прогресс, достигнутый его администрацией в области рабочих мест, инфляции, цен на рецептурные лекарства и контроля над оружием.

Затем Байден предупредил, что если Трамп вернется в Белый дом, то достигнутый его администрацией прогресс окажется под угрозой.

"(Трампом) движут обида и корысть, он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", - отметил Байден.

Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин3 марта 2024, 03:30 • 29120 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Байден заявив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви"
Biden says Trump's second term would mean a return to "chaos, division and darkness"
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Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

Байден предупреждает, что победа Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и темноте" и поставит под угрозу прогресс, достигнутый его администрацией.

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На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

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россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения

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россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения

Никополь вечером россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом

Вчера российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе, а ночью над Днепровским районом был сбит вражеский беспилотник.

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В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

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В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

российские беспилотники атаковали детский сад и лицей в селе Мартовое Харьковской области 6 марта, повредив здания. К счастью, обошлось без жертв.

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На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

По данным украинских военных, за минувшие сутки вражеские силы потеряли 1250 военнослужащих в Украине.

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рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

Украинская противовоздушная оборона сбила 38 из 42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф 6 марта 2024 года.

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ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.

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За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

Прокремлевские СМИ ложно сообщали об эвакуации государственных учреждений и вывозе архивов из Харькова.

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рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова