Трамп викликав Байдена на дебати
Київ • УНН
Дональд Трамп, єдиний кандидат від Республіканської партії, що залишився, викликав президента Джо Байдена на дебати перед майбутніми президентськими виборами у США.
Дональд Трамп, який залишився єдиним кандидатом від Республіканської партії на майбутні вибори у США, викликав на дебати президента країни Джо Байдена. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є такими важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів завжди, скрізь, у будь-якому місці
Зазначають, що бажання Трампа брати участь у дебатах з'явилося за кілька годин після того, як його останній суперник-республіканець Ніккі Гейлі вибула з перегонів, що ознаменувало "початок найтриваліших усезагальних президентських виборів у новітній історії".
Колишній президент США пропустив п'ять первинних дебатів, попри те, що один із його опонентів, Кріс Крісті, назвав його "курчам" за неявку.
Позапартійна комісія з президентських дебатів уже оголосила дати трьох дебатів у вересні та жовтні, а також єдиних дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.
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