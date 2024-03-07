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Трамп викликав Байдена на дебати

Київ • УНН

 • 24536 перегляди

Дональд Трамп, єдиний кандидат від Республіканської партії, що залишився, викликав президента Джо Байдена на дебати перед майбутніми президентськими виборами у США.

Трамп викликав Байдена на дебати

Дональд Трамп, який залишився єдиним кандидатом від Республіканської партії на майбутні вибори у США, викликав на дебати президента країни Джо Байдена. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є такими важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів завжди, скрізь, у будь-якому місці

- написав Трамп.

Зазначають, що бажання Трампа брати участь у дебатах з'явилося за кілька годин після того, як його останній суперник-республіканець Ніккі Гейлі вибула з перегонів, що ознаменувало "початок найтриваліших усезагальних президентських виборів у новітній історії".

Колишній президент США пропустив п'ять первинних дебатів, попри те, що один із його опонентів, Кріс Крісті, назвав його "курчам" за неявку.

Позапартійна комісія з президентських дебатів уже оголосила дати трьох дебатів у вересні та жовтні, а також єдиних дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.

Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій 06.03.2024, 09:07 • 44276 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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