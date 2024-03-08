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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Прихильники Трампа використовують штучний інтелект, зображуючи експрезидента в оточенні чорношкірих виборців

Київ • УНН

 • 23232 перегляди

Прихильники Трампа використовують штучний інтелект для створення фальшивих зображень, на яких експрезидент оточений усміхненими і усміхненими групами чорношкірих виборців, у явній спробі залучити афроамериканську підтримку у свою потенційну президентську кампанію 2024 року.

Прихильники Трампа використовують штучний інтелект, зображуючи експрезидента в оточенні чорношкірих виборців

У мережі Інтернет циркулюють знімки, на яких колишній президент Дональд Трамп оточений усміхненими і усміхненими групами темношкірих людей. Розслідування BBC стверджує, що це фальшивка, яку поширюють прихильники колишнього президента США, оскільки знімки створені за допомогою штучного інтелекту, передає УНН.

Деталі

На знімках, деякі з яких були переглянуті кілька мільйонів разів, Дональд Трамп зображений в оточенні афроамериканських виборців або двох чорношкірих чоловіків у знаменитій кепці "Make America Great Again" - передвиборчому гаслі кандидата від республіканців. Перші кілька секунд кадри мають переконливий вигляд.

Однак низка деталей, наприклад, третя рука одного з виборців, дають зрозуміти, що це підробка.

У розслідуванні журналістів висловлюється припущення, що ці фотографії - "справа рук" його прихильників, включно з ведучим консервативного телешоу Марком Кайє. Останній зізнався, що згенерував їх.

Якщо люди голосують через просту фотографію, це їхні проблеми

- пояснив він.

Можливо фальшиві фотографії є частиною чіткої мети передвиборчої кампанії Дональда Трампа: привернути увагу чорношкірих молодих людей, які могли б відіграти важливу роль у перемозі.

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Кліфф Олбрайт, співзасновник групи Black Voters Matter засуджує подібний процес:

У цьому і полягає проблема соціальних мереж. Людей так легко обдурити

- сказав він.

Нагадаємо

Дональд Трамп, єдиний кандидат від Республіканської партії, викликав президента Джо Байдена на дебати перед майбутніми президентськими виборами у США.

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою кампанію за висунення на посаду президента США від республіканців у 2024 році.

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