Прихильники Трампа використовують штучний інтелект, зображуючи експрезидента в оточенні чорношкірих виборців
Київ • УНН
Прихильники Трампа використовують штучний інтелект для створення фальшивих зображень, на яких експрезидент оточений усміхненими і усміхненими групами чорношкірих виборців, у явній спробі залучити афроамериканську підтримку у свою потенційну президентську кампанію 2024 року.
У мережі Інтернет циркулюють знімки, на яких колишній президент Дональд Трамп оточений усміхненими і усміхненими групами темношкірих людей. Розслідування BBC стверджує, що це фальшивка, яку поширюють прихильники колишнього президента США, оскільки знімки створені за допомогою штучного інтелекту, передає УНН.
Деталі
На знімках, деякі з яких були переглянуті кілька мільйонів разів, Дональд Трамп зображений в оточенні афроамериканських виборців або двох чорношкірих чоловіків у знаменитій кепці "Make America Great Again" - передвиборчому гаслі кандидата від республіканців. Перші кілька секунд кадри мають переконливий вигляд.
Однак низка деталей, наприклад, третя рука одного з виборців, дають зрозуміти, що це підробка.
У розслідуванні журналістів висловлюється припущення, що ці фотографії - "справа рук" його прихильників, включно з ведучим консервативного телешоу Марком Кайє. Останній зізнався, що згенерував їх.
Якщо люди голосують через просту фотографію, це їхні проблеми
Можливо фальшиві фотографії є частиною чіткої мети передвиборчої кампанії Дональда Трампа: привернути увагу чорношкірих молодих людей, які могли б відіграти важливу роль у перемозі.
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