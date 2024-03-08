Французькі оборонні компанії будуть виробляти зброю в Україні
Київ • УНН
Франція планує залучити свої оборонні компанії до виробництва військової техніки та боєприпасів безпосередньо в Україні, щоб підтримати країну проти російського вторгнення.
Франція планує залучити деяких своїх виробників зброї до виробництва вкрай необхідного військового обладнання безпосередньо в Україні, щоб допомогти країні у війні проти росії. Про це заявив у п’ятницю міністр оборони Себастьєн Лекорню передає Reuters, пише УНН.
Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому - боєприпасів,
Деталі
Він також додав, що ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі одиниці цього літа.
Лекорню натякнув, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.
Нагадаємо
Міністр оборони Франції оголосив про плани збільшити виробництво боєприпасів до 5 000 снарядів на місяць у 2024 році, щоб підтримати Україну проти російського вторгнення.