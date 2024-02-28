Франція планує збільшити виробництво до 5 тис. боєприпасів на місяць
Київ • УНН
Міністр оборони Франції оголосив про плани збільшити виробництво боєприпасів до 5 000 снарядів на місяць до 2024 року, щоб підтримати Україну проти російського вторгнення.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню розповів про плани виготовляти до 5 000 снарядів на місяць у 2024 році. Відповідну заяву посадовець зробив під час слухань у Національних зборах 27 лютого, передає французьке видання Le Monde, пише УНН.
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Я дуже сподіваюся, що ми зможемо виробляти від 4 000 до 5 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів на місяць
Міністр нагадав, що на початку вторгнення РФ в Україну Франція виготовляла тисячу боєприпасів на місяць, а потім збільшила їх до 2 000 у 2023 році.
Посадовець вказав, що у лютому Франція вийшла на рівень виробництва 3000 снарядів на місяць, однак показник все одно ще низький.
Лекорню пояснив, що нині є проблеми з порохом і виробничими лініями та додав, що оборонна компанія Nexter робить усе можливе, аби інвестувати у виготовлення і відкрити додаткову лінію.
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