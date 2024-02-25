Президент підтвердив, що з Францією говорили про надання літаків Mirage 2000
Київ • УНН
Президент Зеленський під час прес-конференції підтвердив, що обговорював надання Україні французьких винищувачів Mirage 2000, але не надав жодних подробиць про будь-які домовленості.
Україна піднімала питання про можливість надання Францією літаків Mirage 2000. Це під час пресконференцї підтвердив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Так, ми говорили про літаки (Mirage 2000 - ред.)", - сказав Президент.
Водночас він не додав деталей і не повідомив, чи були досягнуті якісь домовленості.
Українські пілоти здатні легко опанувати французькі Mirage 2000 - Буданов 16.02.24, 13:25 • 26009 переглядiв
Раніше про можливість появи Mirage 2000 в Україні говорив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Також у медіа з’являлася інформація, що Україна та Франція ведуть переговори про можливість надання цих літаків.