Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000
Киев • УНН
Президент Зеленский во время пресс-конференции подтвердил, что обсуждал предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000, но не предоставил никаких подробностей о каких-либо договоренностях.
Украина поднимала вопрос о возможности предоставления Францией самолетов Mirage 2000. Это во время пресс-конференции подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Да, мы говорили о самолетах (Mirage 2000 - ред.)", - сказал Президент.
В то же время он не добавил деталей и не сообщил, были ли достигнуты какие-то договоренности.
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Ранее о возможности появления Mirage 2000 в Украине говорил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Также в медиа появлялась информация, что Украина и Франция ведут переговоры о возможности предоставления этих самолетов.
Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000
Президент Зеленский во время пресс-конференции подтвердил, что обсуждал предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000, но не предоставил никаких подробностей о каких-либо договоренностях.
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