Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000

Украина поднимала вопрос о возможности предоставления Францией самолетов Mirage 2000. Это во время пресс-конференции подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Да, мы говорили о самолетах (Mirage 2000 - ред.)", - сказал Президент.

В то же время он не добавил деталей и не сообщил, были ли достигнуты какие-то договоренности.

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Ранее о возможности появления Mirage 2000 в Украине говорил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Также в медиа появлялась информация, что Украина и Франция ведут переговоры о возможности предоставления этих самолетов.