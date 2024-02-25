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Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000

Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 16:45  •  12039 просмотра

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Президент Зеленский во время пресс-конференции подтвердил, что обсуждал предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000, но не предоставил никаких подробностей о каких-либо договоренностях.

Украина поднимала вопрос о возможности предоставления Францией самолетов Mirage 2000. Это во время пресс-конференции подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Да, мы говорили о самолетах (Mirage 2000 - ред.)", - сказал Президент.

В то же время он не добавил деталей и не сообщил, были ли достигнуты какие-то договоренности.

Украинские пилоты способны легко овладеть французскими Mirage 2000 - Буданов16 февраля 2024, 11:25 • 24125 просмотров

Ранее о возможности появления Mirage 2000 в Украине говорил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Также в медиа появлялась информация, что Украина и Франция ведут переговоры о возможности предоставления этих самолетов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Президент підтвердив, що з Францією говорили про надання літаків Mirage 2000
The President confirmed that he had talked with France about providing Mirage 2000 aircraft
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Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000

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