Украинские пилоты способны легко овладеть французскими Mirage 2000 - Буданов

Украинские пилоты одни из самых квалифицированных в мире, поэтому могут легко овладеть французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000. Об этом в интервью французскому изданию Liberation заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.

Украинские пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, потому что они имеют реальный боевой опыт. Никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов. Поэтому наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой (Mirage 2000- ред) - объяснил Буданов.

Буданов выразил благодарность Франции за помощь в борьбе с рф и призвал предоставить больше вооружений.

"Мы имеем дело с (российским воздушным -ред) флотом, который насчитывает 300 самолетов. Поэтому нам нужна помощь, и я надеюсь, что Французская Республика предоставит нам эти самолеты", - подытожил начальник ГУР МО Украины.

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