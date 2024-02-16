Українські пілоти здатні легко опанувати французькі Mirage 2000 - Буданов
Київ • УНН
Українські пілоти можуть легко освоїти французькі винищувачі Mirage 2000 завдяки великому досвіду бойових дій проти російських військ, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України.
Українські пілоти одні з найкваліфікованіших у світі , тому можуть легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов, пише УНН.
Українські пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, тому що вони мають реальний бойовий досвід. Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку (Mirage 2000- ред)
Буданов висловив вдячність Франції за допомогу у боротьбі з рф та закликав надати більше озброєнь.
"Ми маємо справу з (російським повітряним -ред) флотом, який налічує 300 літаків. Тому нам потрібна допомога, і я сподіваюся, що Французька Республіка надасть нам ці літаки", ― підсумував начальник ГУР МО України.
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