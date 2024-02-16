Українські пілоти здатні легко опанувати французькі Mirage 2000 - Буданов

Українські пілоти одні з найкваліфікованіших у світі , тому можуть легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов, пише УНН.

Українські пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, тому що вони мають реальний бойовий досвід. Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку (Mirage 2000- ред)