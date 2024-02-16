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Українські пілоти здатні легко опанувати французькі Mirage 2000 - Буданов

Українські пілоти здатні легко опанувати французькі Mirage 2000 - Буданов

Київ • УНН

 • 26007 перегляди

Українські пілоти можуть легко освоїти французькі винищувачі Mirage 2000 завдяки великому досвіду бойових дій проти російських військ, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

 Українські пілоти одні з найкваліфікованіших у світі , тому  можуть легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation заявив очільник  ГУР МО України Кирило Буданов, пише УНН.

Українські пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, тому що вони мають реальний бойовий досвід. Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку (Mirage 2000- ред)

- пояснив Буданов.

Буданов висловив вдячність  Франції за допомогу у боротьбі з рф  та закликав надати більше озброєнь.

"Ми маємо справу з (російським повітряним -ред)  флотом, який налічує 300 літаків. Тому нам потрібна допомога, і я сподіваюся, що Французька Республіка надасть нам ці літаки", ― підсумував начальник ГУР МО України.

"Перемагає той, хто має потужну економіку та логістику": Буданов пояснив потреби України у війни проти рф 16.02.24, 11:45 • 24529 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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