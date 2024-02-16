"Перемагає той, хто має потужну економіку та логістику": Буданов пояснив потреби України у війни проти рф

Ситуація на полі бою українсько-російської війни залишається важкою, але не критичною. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов, пише УНН.

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Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно