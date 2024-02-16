"Перемагає той, хто має потужну економіку та логістику": Буданов пояснив потреби України у війни проти рф
Київ • УНН
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України зазначив, що хоча ситуація на полі бою залишається складною, вона не є критичною, і що логістика та економічна міць будуть більш важливими, ніж технології, у визначенні результату тривалої війни проти росії.
Ситуація на полі бою українсько-російської війни залишається важкою, але не критичною. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов, пише УНН.
Деталі
Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно
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За його словами, жодні технології не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни, але значно важливішими є інші фактори.
Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику
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