Буданов закликає Канаду надати Україні ракети CRV7 для відбиття російської агресі
Київ • УНН
Голова української розвідки звернувся до Канади з проханням надати списані ракети CRV7, які наразі планується знищити, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак, заявивши, що це заощадить канадським платникам податків витрати на їх знищення.
Кирило Буданов звернувся до Канади з проханням надати списані ракети CRV7 для підтримки оборонних зусиль України у відбитті російського вторгнення. Про це повідомляє Global News, передає УНН.
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У ексклюзивному інтерв'ю для Global News, генерал-лейтенант, начальник управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав канадський уряд передати Україні списані ракети CRV7.
Буданов висловив переконання, що використання цих ракет дозволить Україні ефективно відбивати атаки російських військових, а Канада зменшить витрати на їх знищення, що є важливим для канадських платників податків.
Це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення
За словами генерал-лейтенанта Буданова, українці готові взяти на себе ризики та використовувати CRV7 як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії.
Додамо
На даний момент у Канаді обговорюється питання щодо знешкодження понад 80 тисяч таких ракет. Проте, ця зброя могла б виявитися корисною для захисту України від агресії російських терористичних атак.
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