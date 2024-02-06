Буданов закликає Канаду надати Україні ракети CRV7 для відбиття російської агресі

Кирило Буданов звернувся до Канади з проханням надати списані ракети CRV7 для підтримки оборонних зусиль України у відбитті російського вторгнення. Про це повідомляє Global News, передає УНН.

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У ексклюзивному інтерв'ю для Global News, генерал-лейтенант, начальник управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав канадський уряд передати Україні списані ракети CRV7.

Буданов висловив переконання, що використання цих ракет дозволить Україні ефективно відбивати атаки російських військових, а Канада зменшить витрати на їх знищення, що є важливим для канадських платників податків.

Це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення заявив Кирило Буданов.

За словами генерал-лейтенанта Буданова, українці готові взяти на себе ризики та використовувати CRV7 як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії.

Додамо

На даний момент у Канаді обговорюється питання щодо знешкодження понад 80 тисяч таких ракет. Проте, ця зброя могла б виявитися корисною для захисту України від агресії російських терористичних атак.

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