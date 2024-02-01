"У мене особисто ні з ким немає конфлікту": Буданов не став втягуватися в обговорення чуток про можливу заміну Залужного - CNN

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що особисто ні з ким не має конфлікту, не ставши втягуватися в обговорення чуток щодо можливої заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє CNN, пише УНН.

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Як зазначає видання, на тлі чуток про те, що невдовзі Валерія Залужного можуть звільнити, і Буданов розглядається як можлива заміна, очільник ГУР "не став залучатися" до обговорення повідомлень, заявивши в інтерв'ю CNN: "У мене особисто ні з ким немає конфлікту".

Міноборони зробило першу заяву на тлі чуток про можливі відставки Залужного та Умерова