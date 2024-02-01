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"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 15:33  •  13579 просмотра

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Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что лично ни с кем не имеет конфликта, не став втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, на фоне слухов о том, что вскоре Валерия Залужного могут уволить, и Буданов рассматривается как возможная замена, глава ГУР "не стал вовлекаться" в обсуждение сообщений, заявив в интервью CNN: "У меня лично ни с кем нет конфликта".

Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова29 январь 2024, 17:52 • 111423 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитика
cnnCNN
ministerstvo-oboroni-ukrainaМинистерство обороны (Украина)
glavnoe-upravlenie-razvedki-ukrainaГлавное управление разведки (Украина)
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
"У мене особисто ні з ким немає конфлікту": Буданов не став втягуватися в обговорення чуток про можливу заміну Залужного - CNN
"I personally have no conflict with anyone": Budanov would not be drawn on the rumors about Zaluzhnyi's possible replacement - CNN
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"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.

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"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.

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США пришли к выводу, что военную базу в Иордании атаковал беспилотник иранского производства.

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По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака во всем мире возрастет более чем на 75%, причем табак, алкоголь и ожирение будут основными факторами, способствующими этому.

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ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году

Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.

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Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии

В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -15,8°С, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла +7,3°С.

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В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали

Женщина в Бериславе Херсонской области получила ранения и была госпитализирована после того, как попала под удар вражеского беспилотника. Пострадавшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке.

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Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали

Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил гарантии того, что венгерские деньги не пойдут в Украину после того, как ЕС согласился выделить Украине 50 миллиардов евро помощи.

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Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину

Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу

Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в здании в турецком городе Коджаэли в знак протеста против израильских атак на Газу.

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Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу

КРАИЛ под угрозой: комитет ВР поддержал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Комитет рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр, который в частности предусматривает ликвидацию (КРАИЛ).

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КРАИЛ под угрозой: комитет ВР поддержал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей