"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что лично ни с кем не имеет конфликта, не став втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, на фоне слухов о том, что вскоре Валерия Залужного могут уволить, и Буданов рассматривается как возможная замена, глава ГУР "не стал вовлекаться" в обсуждение сообщений, заявив в интервью CNN: "У меня лично ни с кем нет конфликта".

Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова