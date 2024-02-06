Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Кирилл Буданов обратился к Канаде с просьбой предоставить списанные ракеты CRV7 для поддержки оборонных усилий Украины в отражении российского вторжения. Об этом сообщает Global News, передает УНН.

Детали

В эксклюзивном интервью для Global News, генерал-лейтенант, начальник управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал канадское правительство передать Украине списанные ракеты CRV7.

Буданов выразил убеждение, что использование этих ракет позволит Украине эффективно отражать атаки российских военных, а Канада уменьшит расходы на их уничтожение, что является важным для канадских налогоплательщиков.

Это помогло бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономило бы канадским налогоплательщикам расходы на их уничтожение заявил Кирилл Буданов.

По словам генерал-лейтенанта Буданова, украинцы готовы взять на себя риски и использовать CRV7 как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии.

Добавим

В настоящее время в Канаде обсуждается вопрос об обезвреживании более 80 тысяч таких ракет. Однако это оружие могло бы оказаться полезным для защиты Украины от агрессии российских террористических атак.

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