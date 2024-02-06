Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  121487 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  131572 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  240448 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  336083 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  325930 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  286543 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  280179 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229839 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Глава украинской разведки обратился к Канаде с просьбой предоставить списанные ракеты CRV7, которые сейчас планируется уничтожить, чтобы помочь Украине защититься от российских атак, заявив, что это сэкономит канадским налогоплательщикам расходы на их уничтожение.

Война •   •  19370 просмотра
Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.

Война •   •  23854 просмотра
Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые

Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.

Война •   •  21403 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые

Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.

Война •   •  22159 просмотра
Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей

Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили за слежку за редакцией новостного сайта Bihus. Info.

Политика •   •  22538 просмотра
Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей

"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Журналисты-расследователи BIHUS Info задокументировали, как сотрудники СБУ шпионили за их командой в загородном комплексе с помощью оборудования для наблюдения, а позже столкнулись с некоторыми из этих сотрудников возле здания СБУ; СБУ отрицала нацеленность на журналистов и утверждала, что расследует дело наркодилеров, связанных с работниками BIHUS Info.

Политика •   •  22287 просмотра
"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко

российская армия обстреливает Херсон. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Война •   •  20844 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко

рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш

Руководитель пресс-службы воинской части "Хортица" сообщил, что противник сократил подготовку личного состава с 3-4 месяцев до вдвое меньшей продолжительности, а ежедневное использование российских артиллерийских снарядов также уменьшилось вдвое из-за потерь техники со стороны украинских сил.

Война •   •  21285 просмотра
рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш

Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Украина и Нидерланды провели в Киеве переговоры по двусторонним гарантиям безопасности и обсудили пересмотренный проект соглашения. Участники отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения.

Политика •   •  23874 просмотра
Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

В Одесской области вспыхнуло общежитие: эвакуированы 20 человек и спасен ребенок

В Одесской области в общежитии вспыхнул пожар, который охватил вещи в одной комнате. Спасатели эвакуировали 20 человек и спасли ребенка.

Общество •   •  15916 просмотра
В Одесской области вспыхнуло общежитие: эвакуированы 20 человек и спасен ребенок