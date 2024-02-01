"Не стільки якість, скільки кількість": Буданов назвав боєприпаси одним із найбільш вирішальних факторів у війні
Київ • УНН
Керівник української розвідки зазначив, що боєприпаси є одним з найбільш вирішальних факторів у війні, яку проти України розв'язала рф.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, боєприпаси одним із найбільш вирішальних факторів у війні. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.
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"В умовах запеклих атак росії на фронті, нестачі боєприпасів та виснажених військ", пише видання, очільник української розвідки має один явний пріоритет: більше підтримки з боку Заходу.
"Нам дійсно потрібна ця допомога", - сказав Буданов CNN.
Артилерійські системи – гаубиці – були на першому місці у списку, пише видання, причому Україна потребує "різкого збільшення" кількості, сказав Буданов, незалежно від їхнього віку та типу, оскільки роки бойових дій позначаються на українських далекобійних гарматах.
За його словами, боєприпаси також життєво важливі, оскільки "боєприпаси є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".
"Не стільки якість, скільки кількість", - додав він.
Але Україна тримається у повітрі над лінією фронту, сказав голова розвідки. На тлі того, як росія постійно навчається на своєму бойовому досвіді, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях битв в Україні та над ними, вказує видання.
"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", - сказав Буданов.
Буданов очікує, що наступні шість місяців будуть "цікавими"01.02.24, 08:59 • 33342 перегляди